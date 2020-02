Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vor Kontrolle geflüchtet

Greußen (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 03:00 Uhr befuhr ein Fahrzeug die Ortslage Greußen in Richtung Sondershausen mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit und entzog sich der beabsichtigten Kontrolle. Zeugen, die insbesondere Angaben zum Fahrverhalten des Unbekannten in Greußen machen können, werden gebeten sich bei der PI Kyffhäuser unter der Telefonnummer 03632/6610 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell