Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bad Frankenhausen (ots)

Nach waghalsiger Flucht wurde am Freitagnacht ein Mopedfahrer in Bad Frankenhausen gestellt. Hierbei verlor der Mopedfahrer Teile seiner Auspuffanlage und gefährdete zwei Personengruppen im Bereich der Florian-Geyer-Siedlung. Am Moped waren technische Veränderungen festgestellt, so dass der Fahrer hierfür keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Zudem fehlte die erforderliche Versicherung für das Moped. Das Moped wurde sichergestellt, den jungen Mann erwarten mehrere Anzeigen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell