Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall unter Drogeneinfluss

Artern / Schönfeld (ots)

Am Samstagnachmittag kam ein Fahrzeugführer auf der Straße von Schönfled in Richtung Artern in einer Kurve ins Schleudern und prallte mehrfach in die Schutzplanke. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, der Führerschein sichergestellt. Eine ärztliche Behandlung wurde durch den Unfallverursacher abgelehnt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4500 Euro.

