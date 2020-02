Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht

Greußen (ots)

Am Freitagmorgen gegen 9:20 Uhr beschädigte ein Nissanfahrer auf dem Greußener Markt zwei Fahrzeuge und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Durch eine Fahrzeugführerin und eine Passantin konnten detaillierte Angaben zum Unfallverursacher gemacht werden, der an seiner Wohnanschrift angetroffen wurde. Der Sachschaden an zwei Fahzeugen beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Das dritte Fahrzeug befand bei Eintreffen der Polizei nicht mehr am Unfallort.

