Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl von Heizkörpern

Heygendorf (ots)

In der Nacht vom Freitag zum Samstag wurden aus einem leerstehenden Haus in der Kolonie in Heygendorf 24 Heizkörper entwendet. Zum entstandenen Schaden können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden.

