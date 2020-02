Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Körperverletzung

Artern (ots)

Am Freitagabend gerieten in der Artener St.-Veit-Straße drei Personen in Streit. Zwei der Beteiligten mussten ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Die drei Personen trafen später wieder aufeinander, als sie Anzeige bei der Poliei erstatten wollten. Hier kam es erneut zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die geschlichtet werden musste. Gegen die Beteiligten wurden mehrere Anzeigen gefertigt.

