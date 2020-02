Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Körperverletzung

Bad Frankenhausen (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 17:30 Uhr in der Müldener Straße in Bad Frankenhausen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, wobei eine Person leicht verletzt wurde. In diesem Zusammenhang wird ein Passant als Zeuge gesucht, der die Auseinandersetzung verbal schlichten wollte und Angaben zu den Personen machen kann. Der Passant wird gebeten sich bei der PI Kyffhäuser unter der Telefonnummer 03632/6610 zu melden.

