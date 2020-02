Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Gartenanlage

Greußen (ots)

Durch Unbekannte wurden in der Zeit vom Donnerstag nachmittag bis zum Freitagmorgen zwei Gartenlauben in der Greußener Gartenanlage Am Ried aufgebrochen. Entwendet wurden Elektroartikel, Geschirr und Messer.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro.

