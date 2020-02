Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: 22jähriger Mann verursacht drei Unfälle

Leinefelde (ots)

Gleich drei Unfälle verursachte ein 22jähriger junger Fahrzeugführer am Samstag, den 01.01.2020 gegen 05:00 Uhr im Stadtgebiet Leinefelde. Zunächst kam er mit seinem BMW in einem Wohngebiet in zwei Fällen jeweils nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte Zaunfelder. Die Fahrt führte dann weiter auf die Birkunger Straße, wo er in Höhe des Kreisverkehrs Lisztstraße nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einer Straßenlaterne kollidierte. Dabei entstand am Fahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden, der Fahrer blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Im Anschluss wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt, einen Vortest hatte der junge Mann abgelehnt. Sein Führerschein wurde ebenfalls sichergestellt. Den Gesamtschaden an Zaunfeldern und Straßenlaterne beziffern wir mit etwa 5000 Euro.

