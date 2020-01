Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ladendieb mit gestohlenem Rad unterwegs

Mühlhausen (ots)

Am frühen Freitagmorgen wurde ein 19-Jähriger in einem Supermarkt in der Wagenstedter Straße beim Ladendiebstahl erwischt. Zum Einkaufen war der Dieb mit einem gestohlenen Fahrrad gekommen. Da er sich gegenüber den Polizisten nicht ausweisen konnte, brachte seine Freundin den Personalausweis vorbei. Und auch sie kam mit einem Fahrrad, dass gestohlen war, angeradelt. Das am Mittwoch, 29. Januar, in der Feldstraße vor der Georgischule geklaute Rad erhielt der Besitzer noch am Morgen zurück. Die Ermittlungen zur Herkunft des zweiten Rades dauern an. Gegen den 19-Jährigen wird nun nicht nur wegen des Ladendiebstahls ermittelt. Er wird sich auch wegen des Fahrraddiebstahls verantworten müssen.

