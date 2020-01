Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kraftstoff gestohlen

Dingelstädt (ots)

Dieseldiebe waren in der Nacht von Donnerstag zu Freitag in Dingelstädt erfolgreich. Aus einem Bagger, der Am Bahnhof abgestellt war, klauten sie ca. 100 Liter Dieselkraftstoff. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, entgegen.

