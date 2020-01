Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hund bei Unfall verletzt

Teistungen (ots)

Am Donnerstagnachmittag befuhr ein 63-jähriger Autofahrer mit seinem Golf die Dorfstraße in Böseckendorf. Plötzlich querte ein Hund die Straße. Trotz einer Vollbremsung kollidierten Tier und Auto. Der Hund musste von einem Tierarzt behandelt werden, am Auto entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.

