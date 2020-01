Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wartehäuschen an Straßenbahnhaltestelle zerstört

Nordhausen (ots)

Ca. 1500 Euro Schaden richtete gestern Abend ein betrunkener Mann in Nordhausen an. Der hinreichend polizeibekannte, 24-Jährige, demolierte das Wartehäuschen einer Straßenbahnhaltestelle in der Leimbacher Straße. Hierbei verletzte er sich am Kopf und den Händen. Er verständigte selbstständig den Rettungsdienst, der ihn medizinisch versorgte. Ein Passant, der das Geschehen beobachtet hatte, informierte die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten erstatteten schließlich Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell