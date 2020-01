Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rentnerin nach Unfall im Krankenhaus

Leinefelde (ots)

Am Donnerstag, gegen 10.40 Uhr, kam es in der Geschwister-Scholl-Straße zu einem Unfall, bei dem eine 78-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Die Frau befuhr den Fußweg, als von der Geschwister-Scholl-Straße eine ebenfalls 78-jährige Seniorin mit ihrem VW Golf über den Fußweg in eine Grundstückseinfahrt fahren wollte. Sie stieß mit der Radfahrerin zusammen. Die stürzte und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

