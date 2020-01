Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verletzte Radfahrerin nach Unfall

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Beim Zusammenstoß mit einem Pkw, am Donnerstagmorgen in der Bahnhofstraße, zog sich eine Radfahrerin leichte Verletzungen zu. Die 59-Jährige befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Liesebühl, als aus der Einmündung zum Bahnhofsplatz eine Autofahrerin mit ihrem Polo gefahren kam. Der Pkw wollte nach links auf die Bahnhofstraße abbiegen. Beide Fahrzeuge kollidierten. Die Radfahrerin musste ambulant behandelt werden.

