Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Einbruch in Großhandel gesucht

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Die Polizei in Heiligenstadt sucht Zeugen nach einem Einbruch am Mittwochabend in den Sanitärgroßhandel in der Gebrüder-Grimm-Straße. Unbekannte drangen, ersten Ermittlungen zufolge, gegen 20 Uhr, gewaltsam auf das Gelände und in das Gebäude des Großhandels ein. Nach knapp zwei Stunden, gegen 22 Uhr, fuhr ein weißer Transporter auf das Gelände. Die Täter beluden das Fahrzeug mit dem Diebesgut und fuhren davon. Sie hatten es auf Heizungspumpen und andere Sanitärarktikel abgesehen. Der Schaden wird im fünfstelligen Bereich geschätzt. Wem sind im Verlaufe des Mittwochs verdächtige Personen auf dem Gelände der Brüder-Grimm-Straße oder den angrenzenden Straßen aufgefallen? Wer hat den beschriebenen Transporter möglicherweise am Mittwoch oder Tage davor in der Straße gesehen? Parkte ein Transporter am Mittwoch zwischen 20 Uhr und 22 Uhr in der Gegend um den Sanitärgroßhandel? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen.

