Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Damenrad gestohlen

Bad Langensalza (ots)

Auf ein Damenrad hatte es ein Dieb am Mittwoch in der Hermann-von-Salza-Straße abgesehen. Die Eigentümerin hatte das Rad mit zwei Schlössern am Treppengeländer abgestellt. Gegen 5.30 Uhr stand es noch da und um 12 Uhr war es verschwunden. Es handelt sich um ein buntes Rad der Marke Felt, Modell Six 70. Wer Hinweise zum Diebstahl geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bad Langensalza unter der Telefonnummer 03603/8310.

