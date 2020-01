Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Positiver Drogentest bei Autofahrer

Heilbad Heiligenstadt (ots)

In der Leinegasse kontrollierten Polizisten am Mittwochabend, gegen 22.30 Uhr, den Fahrer eines New Beetle. Der 48-Jährige stand unter dem Einfluss von Drogen. Bei der Durchsuchung seiner Sachen stellten die Beamten Utensilien für den Drogengebrauch sicher und entdeckten weitere Anhaftungen drogenähnlicher Substanzen an den Sachen. Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet.

