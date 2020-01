Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad von Schulhof gestohlen

Mühlhausen (ots)

Ein schwarzes Mountainbike klaute ein Dieb am Mittwoch zwischen 8 Uhr und 9.35 Uhr in der Feldstraße. Das Rad der Marke Bulls stand zum Zeitpunkt des Diebstahls angeschlossen auf dem Schulhof der Georgischule. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, zu melden.

