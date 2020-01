Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auffahrunfall, Unfallbeteiligte fahren einfach weiter

Esperstedt (ots)

Am Dienstag kam es gegen 7.40 Uhr auf der Landstraße zwischen Esperstedt und Ringleben zu einem Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Mann befuhr mit seinem Multicar die Straße in Richtung Ringleben, als ihm plötzlich zwei unbekannte Pkw auf seiner Fahrspur entgegenkamen. Er bremste stark ab. Ein hinter ihm fahrender 36-Jähriger in seinem Audi leitete ebenfalls eine Gefahrenbremsung ein und wich mit seinem Auto nach links aus. Dabei touchierte er den Mulitcar. Die beiden unbekannten Pkw passierten im selben Augenblick die Unfallstelle, hielten aber nicht an. Die beiden Männer blieben unverletzt, an den Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu den beiden bislang unbekannten Fahrzeugen machen? Hinweise nimmt die Polizei 03466/3610 entgegen.

