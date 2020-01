Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Böller zerstört Briefkästen

Bad Langensalza (ots)

Unbekannte zerstörten am Dienstag, gegen 17.40 Uhr, mehrere Briefkästen der Anlage im Illebener Weg. Ein Bewohner hörte es knallen und stellte danach die Beschädigungen an den einzelnen Briefkästen fest. Jemand hatte einen angezündeten Böller in einen der Kästen geworfen. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Langensalza unter der Telefonnummer 03603/8310 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen