Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto beschädigt

Mühlhausen (ots)

Unbekannte zerstörten am Dienstag, zwischen 13 und 23.30 Uhr die Heckscheibe eines geparkten VW Passat in Höngeda. Der Pkw stand auf dem Mitarbeiterparkplatz einer Firma an der Landstraße. Gestohlen wurde nichts. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell