Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Falsche Kennzeichen und unter dem Einfluss von Drogen

Mühlhausen (ots)

Polizisten kontrollierten in der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch, gegen 00.40 Uhr, in der Windeberger Landstraße eine Autofahrerin in ihrem Opel. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 33-Jährige unter dem Einfluss von Drogen steht. Außerdem gehörten die Kennzeichen am Opel zu einem Peugeot. Die Frau musste das Auto stehen lassen, die Kennzeichen wurden sichergestellt.

