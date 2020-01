Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Antisemitische Aufkleber im Stadtgebiet entdeckt, die Kriminalpolizei ermittelt

Sondershausen (ots)

Eine Passantin beobachtete am Montag zwischen 12 und 13 Uhr einen bislang unbekannten Mann, der an der Gedenktafel der ehemaligen Jüdischen Synagoge in der Bebrastraße einen Aufkleber anbrachte. Auf diesem waren antisemitische Äußerungen aufgedruckt. Am Dienstag entdeckte die Leiterin des Schlossmuseums in Sondershausen einen gleichen Aufkleber am Schaukasten im Durchgang zum Schlosshof. Der unbekannte Mann wird auf ca. 45 Jahre geschätzt, er war schlank und ca. 1.70 m groß. Er trug eine helle Kunstlederjacke und hatte kinnlange, blonde Haare. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei Nordhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell