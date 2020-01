Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Artern (ots)

Mit über zwei Promille befuhr ein 36-jähriger Radfahrer am Montagabend, gegen 19.40 Uhr, die B 86 von Heldrungen kommend in Richtung Artern. Ein Passant hatte den Mann auf seinem Rad in Schlangenlinien fahrend bemerkt und die Polizei verständigt. Im Bereich des Busbahnhofes stoppten die Polizisten den Angetrunkenen. Er musste mit zur Blutentnahme, sein Fahrrad stellten die Beamten in der Polizeiwache unter.

