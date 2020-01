Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vorfahrtsverstoß führt zu Unfall

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Zwei Pkw stießen am Montag, gegen 17.25 Uhr, an der Einmündung Leineberg, In der Leineaue zusammen. Eine 62-jährige Autofahrerin wollte mit ihrem Suzuki nach links auf den Leineberg abbiegen. Hierbei kollidierte sie mit einem Mazda, dessen 35-jährige Fahrerin, vorfahrtsberechtigt den Leineberg befuhr. Beide Frauen blieben unverletzt. An den Autos entstand Sachschaden.

