Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pickup in Flammen

Mühlhausen (ots)

Erst knallte es in der Nacht zum Dienstag kurz nach Eins, dann brannte auch schon der geparkte Pickup in der Wanfrieder Straße. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle und verhinderte so ein Übergreifen des Feuers auf andere Fahrzeuge. Lediglich ein Peugeot wurde durch die Hitze leicht beschädigt. Ermittlungen zufolge brach das Feuer im Motorraum des Pickup aus.

