Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Langfinger an geparkten Autos

Sondershausen (ots)

An zwei geparkten Pkw schlugen Unbekannte in Sondershausen die Seitenscheibe ein. Zwischen Sonntag, 26. Januar und Montag 27. Januar erbeuteten der oder die Täter Computertechnik aus einem Skoda Rapid in der Alexander-Puschkin-Promenade. Eine Jacke nahmen Diebe am Montag aus einem Daimler Benz in der Kurt-Hafermalz-Straße mit. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf über 2000 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610 entgegen.

