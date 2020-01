Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto im Graben gelandet

Haynrode (ots)

Glück hatte eine Autofahrerin am Sonntagvormittag in Haynrode. Sie befuhr die Straße vom Kreises Wallrode in Richtung Haynrode. In einer Kurve verlor sie die Kontrolle über ihren VW Touran und kam ins Schleudern. Ein Straßengraben stoppte den Touran. Die 50-Jährige blieb unverletzt. Da aus dem Auto Öl auslief, musste die Freiwillige Feuerwehr Haynrode alarmiert werden.

