Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht am Steuer

Greußen (ots)

Einen 30-jährigen Autofahrer in seinem Lexus kontrollierten Polizisten am Sonntag, gegen 20.50 Uhr, in der Ottenhäuser Straße. Ein Drogentest verlief bei dem jungen Mann Positiv. Er musste mit zur Blutentnahme und sein Auto stehen lassen.

