Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Langfinger auf Diebestour

Mühlhausen (ots)

Auch am zurückliegenden Wochenende hatten es Einbrecher auf Garagen und Geräteschuppen abgesehen. In der Wanfrieder Straße klauten sie Werkzeug und mehrere Fernsehgeräte. Aus einem aufgebrochenen Schuppen in der Regensburger Straße fehlten mehrere Werkzeuge, darunter eine Bohrmaschine und eine Stichsäge. Ohne Beute zogen der oder die Diebe in der Erfurter Höhle weiter. Wer Hinweise zu den genannten Straftaten geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

