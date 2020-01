Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto in Lagerhalle ausgebrannt

Greußen (ots)

In der Nacht zum Montag, kurz nach 3 Uhr, musste die Feuerwehr in Greußen, auf dem Gelände der alten Mosterei, ein brennendes Auto löschen. Der Pkw Citroen stand in einer leeren Lagerhalle und brannte aus. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeit wird von einem gezielten Anzünden des Autos ausgegangen.

