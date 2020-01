Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Recyclingfirma erneut im Visier von Einbrechern

Bad Langensalza (ots)

Erneut war die Recyclingfirma Am Fliegerhorst das Ziel von Einbrechern. In der Nacht von Samstag, 25. zum Sonntag, 26. Januar, entfernten die Täter ein Zaunsfeld und fuhren mit einem Transporter auf das Gelände. Dort brachen sie eine Lagerhalle auf und beluden ihr Auto mit Kupfer und Bleiteilen in noch unbekannter Größenordnung. Danach verschwanden sie in der Dunkelheit. Erst im vergangenen September entstand dem Unternehmen auf die gleiche Art und Weise ein Schaden in fünfstelliger Höhe. Ob es sich um die gleichen Täter handelt, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell