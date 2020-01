Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brummifahrer kamen Pflichten nicht nach

Bad Frankenhausen / Greußen (ots)

Am 24.01.2020 wurde durch Beamte der PI Kyffhäuser in Bad Frankenhausen in der Esperstedter Straße ein abgeparkter Anhänger eines Gefahrguttransportes kontrolliert. Dieser war unbeaufsichtigt und somit entgegen den Vorschriften abgestellt. Den Halter des Anhängers erwartet nun ein empfindliches Bußgeld.

Bei einer weiteren Kontrolle eines rumänischen LKW-Fahrers am 26.01.2020 um 01:00 Uhr in der Lindenstraße in Greußen stellten die Beamten fest, dass dieser seinen Pflichten nicht nachgekommen war, indem der Mann für seine Fahrten keine Tageskontrollblätter geführt respektive ausgefüllt hatte. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung für ein zu erwartendes empfindliches Bußgeld wurde der Mann aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Auch der Chef des Brummifahrers wird von der Polizei hören, da auch dieser zur Verwantwortung gezogen werden wird.

