Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht durch die Nacht

Greußen (ots)

Auch in Greußen wurden die Beamten bei einer Verkehrskontrolle fündig. Um 02:20 Uhr wurde in der Flattigstraße ein Pkw kontrolliert, aus dem es verdächtig süßlich roch. Der 20jährige Fahrer wurde auf Alkohol- und Drogenkonsum getestet. Neben einem positiven Drogentest auf Cannabis erschien auf dem Alkomaten auch noch ein Wert von 1,11 Promille. Da die Mitfahrer des jungen Mannes angaben, man habe gemeinsam im Fahrzeug einen Joint konsumiert, erfolgte schließlich die weitere Kontrolle der Personen, wobei nun auch noch ein mitgeführter Teleskopschlagstock bei einem der Mitfahrer aufgefunnden wurde. Neben diversen Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- sowie das Waffengesetz gegen die Heranwachsenden musste der Fahrer vor Ort seinen Führerschein abgeben und in der Folge die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten.

