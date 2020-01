Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straftaten

Eichsfeld (ots)

Kellereinbruch In der Zeit vom 23.01. 2020, 19:30 Uhr bis 24.01. 2020, 19:30 Uhr, wurde in Leinefelde, Lieselotte-Herrmann-Straße, ein Keller mittels Bolzenschneider aufgebrochen. Es wurde ein E-Bike entwendet. Aus einem Nachbarkeller, der auf die selbe Art und Weise aufgebrochen wurde, wurde eine Bohrmaschine durch unbek. Täter entwendet.

Versuchter Einbruch Am Samstag, 25.01. 2020, 23:35 Uhr, drangen zwei Täter auf das Gelände eines Supermarktes in Leinefelde in der Bahnhofstraße um vermutlich Leergut zu stehlen. Sie wurden gestört und flüchteten. Ein Täter, männlich, 15 Jahre, konnte gestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Eichsfeld

Telefon: 03606 6510

E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell