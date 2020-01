Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall beim Ausfahren aus dem Grundstück

Schönewerda (ots)

Am 24.01.2020 kam es in der Ortslage Schönewerda, in der Jägerstraße gegen 15:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw Opel Astra fuhr rückwärts aus dem Grundstück in den fließenden Verkehr ein und stieß hierbei mit der Fahrerin eines Pkw Skoda Octavia zusammen, welche gerade die Einfahrt passierte. Personen wurden nicht verletzt, an beiden Fahrzeugen kam es zu einem Gesamtschaden in Höhe von ca. 3500.- Euro.

