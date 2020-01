Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fehler beim Rückwärtsfahren

Seehausen (ots)

Freitagmittag fuhr ein 66-Jähriger mit seinem Pkw in der Straße Neue Querstraße rückwärts über den abgesenkten Bordstein einer Grundstückszufahrt auf die Straße auf und stieß in Folge von Unaufmerksamkeit gegen den am gegenüberliegenden Straßenrand abgeparkten Pkw. An diesem entstand hierbei Sachschaden. Personen blieben unverletzt.

