Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall beim Rückwärtsfahren

Schönewerda (ots)

Freitagnachmittag befuhr eine 57-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Pkw Skoda die Jägerstraße in Schönewerda aus Richtung Schenksteg kommend in Richtung Bottendorfer Straße, als ein 57-Jähriger mit seinem Pkw Opel rückwärts aus einer Grundstückszufahrt herausfuhr. Hierbei übersah er den gerade vorbeifahrenden Pkw und stieß mit diesem zusammen. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell