Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auffahrunfall

Sachsenburg (ots)

Ein 42-Jähriger fuhr Freitagmittag in Sachsenburg auf der B 85 mit seinem Pkw Ford langsam an eine Kreuzung heran, da er Vorfahrt gewähren musste. Hinter ihm fuhr ein 43-Jähriger mit seinem Pkw Renault, welcher in der weiteren Folge aus Unachtsamkeit auf das Fahrzeug vor ihm auffuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

