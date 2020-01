Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit verletzter Person

Heldrungen (ots)

Am Freitag, den 24.01.2020, gegen 10:40 Uhr kam es in der Ortslage Heldrungen zu einem Unfall mit Personenschaden. Die Fahrerin eines Pkw Dacia Sandero beabsichtigte in der Baderstraße, Fahrtrichtung Hauptstraße, eine Radfahrerin zu überholen. Als sich die Fahrerin des Pkw auf Höhe der Radfahrerin befand, will die Radfahrerin plötzlich nach links abbiegen und stößt mit dem Pkw zusammen. Die Radfahrerin stürzt und verletzt sich hierbei leicht. Zur weiteren Beobachtung wird die Radfahrerin im KMG Klinikum Bad Frankenhausen stationär aufgenommen. Die Fahrerin des Pkw blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen kam es zu einem Gesamtschaden in Höhe von ca. 4000.- Euro.

