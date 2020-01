Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Haftrichter verfügt Unterbringung einer Tatverdächtige nach Feuer in Mehrfamilienhaus

Sollstedt (ots)

Am Sonntag, 19. Januar, brannte es in einem Mehrfamilienhaus in der Ernst-Thälmann-Straße. Ein im Hausflur abgestellter Einkaufstrolley war in Brand gesetzt worden. Die Flammen griffen auf ein Fahrrad und einen Kinderwagen über. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden und es blieb bei einem Sachschaden von ca. 15000 Euro. Nach umfangreichen Ermittlungen nahmen Polizisten am Donnerstag, 23. Januar, eine 65-jährige Tatverdächtige fest. Ein Haftrichter verfügte am Freitagmittag die Unterbringung in einer Fachklinik für psychisch Kranke.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell