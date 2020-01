Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Achtung! Falsche Polizeibeamte - Hilfe von ihrer Polizei

Nordthüringen (ots)

Immer wieder geben sich Betrüger als Polizisten aus und bringen so zahlreiche, vorwiegend ältere Menschen, um ihr hart erspartes Geld. In Nordthüringen können ab sofort in den örtlich zuständigen Polizeidienststellen kleine Aufsteller, kostenlos, abgeholt werden. Auf ihnen sind die wichtigsten Verhaltensregeln aufgeführt, falls ein vermeintlich, falscher Polizist anruft. Die Aufsteller sollten neben das Telefon gestellt werden und dienen, gerade älteren Menschen, als Gedankenstütze. Nebenbei können auf dem Aufsteller wichtige Telefonnummern notiert werden.

