Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe in mehreren Kellern unterwegs

Bad Frankenhausen (ots)

Insgesamt fünf Keller waren in der Nacht zum Freitag das Ziel von Dieben in der Frahmstraße. Neben Spirituosen wurden Konserven und andere Lebensmittel gestohlen. Den Diebstahl bemerkten Polizisten gegen 3 Uhr, nach einem Einsatz in der Karl-Apel-Straße, wo zwei unbekannte Personen unterwegs gewesen sein sollen. Im Rahmen der Absuche entdeckten die Beamten dann die geöffnete Eingangstür des Wohnblockes in der Frahmstraße. Bei einer weiteren Absuche stellten sie unter einem Balkon bereit gestellte Einkaufstüten mit den gestohlenen Sachen aus den Kellern der Frahmstraße fest. Diese konnten nach der Spurensicherung den Eigentümern zurückgegeben werden. Ob der oder die Diebe tatsächlich auch in Keller in der Karl-Apel-Straße waren, muss noch geklärt werden.

