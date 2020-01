Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straßenglätte, Frau rutscht in Graben

Sondershausen (ots)

Am Freitag, gegen 8.30 Uhr, befuhr eine 28-jährige Autofahrerin mit ihrem BMW die Panzerstraße in Richtung Steingraben. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Auto und rutschte in den Straßengraben. Die junge Frau hatte Glück und blieb unverletzt.

