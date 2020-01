Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrraddieb lässt Vorderrad zurück

Nordhausen (ots)

Von Mittwoch zu Donnerstag klauten Unbekannte am Taschenberg ein Mountainbike Specialized, Hardrock HAT in schwarz. Das Rad stand angeschlossen an einem Fahrradständer. Der oder die Täter machten sich nicht die Mühe das Schloss aufzubrechen, sondern ließen einfach das angeschlossene Vorderrad zurück. Den Rest nahmen sie mit. Wem sind am Mittwochabend, 22. Januar oder in der Nacht zum 23. Januar, Personen aufgefallen, die mit einem Fahrrad ohne Vorderrad unterwegs waren? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

