Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeug erheblich beschädigt

Nordhausen (ots)

Am Donnerstag entdeckten die Mitarbeiter eines Autohauses in der Halleschen Straße Beschädigungen an einem Ausstellungsfahrzeug. Unbekannte hatten von Mittwoch zu Donnerstag auf dem Gelände des Gebrauchtwagencenters versucht, die Seitenmarkise an einem Mercedes Benz V 250d Marco Polo Activity, einem Reisemobil, aufzuhebeln. Hierbei richteten sie einen Schaden von ca. 6000 Euro an. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

