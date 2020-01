Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Behinderungen nach Unfall

Dingelstädt (ots)

Bei einem Unfall am späten Donnerstagabend auf der B 247 bei Dingelstädt entstand erheblicher Sachschaden. Ein 77-jähriger Autofahrer beabsichtigte gegen 22.30 Uhr von der Bundesstraße nach links in die Ortslage Dingelstädt abzubiegen. Hierbei stieß er mit einem entgegenkommenden Mitsubishi zusammen. Beide Autofahrer hatten Glück und blieben unverletzt, die Autos mussten abgeschleppt werden. An der Unfallstelle kam es bis kurz nach Mitternacht zu Behinderungen, da die Bundesstraße halbseitig gesperrt war.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell