Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Raser mit über 50 km/h zu schnell unterwegs

Bernterode Schacht (ots)

Mit einem Fahrverbot von mindestens zwei Monaten und einem Bußgeld von 280 Euro muss wohl ein Autofahrer rechnen, der am Donnerstagmittag in Bernterode Schacht zu schnell unterwegs war. Polizisten der technischen Verkehrsüberwachung führten dort eine Geschwindigkeitskontrolle durch. 107 km/h zeigte das Messgerät bei dem noch unbekannten Autofahrer an. Das sind 57 km/h schneller, als erlaubt. Die Bußgeldstelle wird sich melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell