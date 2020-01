Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straßenlaterne im Weg

Bad Langensalza (ots)

Eine 35-jährige Autofahrerin stieß am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr mit ihrem Renault Traffic in Schönstedt, in der Hauptstraße, gegen eine Straßenlaterne. Die Laterne kippte um und wurde nochmals mit dem Pkw überfahren. Mitarbeiter des Bauhofes sicherten die Unfallstelle, da die Laterne in die Fahrbahn hineinragte. Warum die Frau gegen die Laterne stieß ist noch unklar. Der Schaden wird auf ca. 3500 Euro geschätzt.

